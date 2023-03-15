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Cамообновляемый IPTV плейлист 2023 года

Опубликовано: 14
IPTV плейлист

Бесплатный самообновляемый IPTV плейлист в формате M3U с эфирными каналами России, познавательными каналами, новостными, кино, радио и прочими. К плейлисту подключена программа EPG. Некоторые каналы дублированы различными вещательными адресами для адаптации.

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⚠️ Внимание! Ссылки плейлистов взяты из открытых источников, поэтому адреса могут измениться и их работоспособность не проверяется очень часто. Если нужен стабильный плейлист со множеством каналов в хорошем качестве, рекомендуется выбрать плейлисты от IPTV провайдеров за символическую плату.

Ссылка на плейлист:
https://iptv-russia.org/list/iptv-playlist.m3u

скачать IPTV плейлист
⚠️ Внимание! Некоторые каналы могут вещать контент 18+.
IPTV Russia
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14 комментариев
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Андрей
09.11.2022 02:18

Ottpplayer подходит?

8
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Оксана
12.09.2022 03:18

Спасибо большое …

4
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Sergej
19.04.2022 20:25

супер

4
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Sergejus
26.10.2022 22:39

В смысле не надо скачивать медиаплейер если есть iptv приставка, а куда тогда вводить ссылку на плейлист?

3
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Vitaliy
19.03.2023 20:46

Ok

1
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Шокиржон
06.06.2022 01:17

Отлично

1
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Сергей
02.03.2023 07:41

За границей не будет работать? wink какой-то предупреждает…

0
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Ждузеппе
11.03.2023 12:03
Ответить на  Сергей

Нет за границей не будет работать надо платить VPN. Я здесь в Германии

0
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Ждузеппе
27.02.2023 15:39

Есть ли имя пользователя и пароль, если я хочу использовать список на enigma2 Linux? Там есть xstreamity и требует URL,… Подробнее »

0
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ukr1957
12.04.2023 13:09
Ответить на  Ждузеппе

Для твоего железа- надо скачать бекап ,,Энигма 2,,. Просто в гугле – например ,,скачать бекап Энигма 2 для самсунг или… Подробнее »

0
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Павел
17.10.2022 06:00

Здравствуйте. Дайте ссылку на телегид

0
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IPTV-Russia
20.10.2022 01:09
Ответить на  Павел

Телегид вот тут смотрите плиз:
https://iptv-russia.org/technology/epg/

2
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Павел
17.10.2022 05:20

Здравствуйте. Все работает отлично. Можете дать ссылку на отображение телепередач

0
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Зарифбой
23.10.2022 21:15

Подскажите как можно скачать плейлист

-2
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14
0
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