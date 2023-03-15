Cамообновляемый IPTV плейлист 2023 года

Бесплатный самообновляемый IPTV плейлист в формате M3U с эфирными каналами России, познавательными каналами, новостными, кино, радио и прочими. К плейлисту подключена программа EPG. Некоторые каналы дублированы различными вещательными адресами для адаптации.
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⚠️ Внимание! Ссылки плейлистов взяты из открытых источников, поэтому адреса могут измениться и их работоспособность не проверяется очень часто. Если нужен стабильный плейлист со множеством каналов в хорошем качестве, рекомендуется выбрать плейлисты от IPTV провайдеров за символическую плату.
Ссылка на плейлист:
https://iptv-russia.org/list/iptv-playlist.m3u
⚠️ Внимание! Некоторые каналы могут вещать контент 18+.
Ottpplayer подходит?
Спасибо большое …
супер
В смысле не надо скачивать медиаплейер если есть iptv приставка, а куда тогда вводить ссылку на плейлист?
Ok
Отлично
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Здравствуйте. Дайте ссылку на телегид
Телегид вот тут смотрите плиз:
https://iptv-russia.org/technology/epg/
Здравствуйте. Все работает отлично. Можете дать ссылку на отображение телепередач
Подскажите как можно скачать плейлист