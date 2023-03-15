Cамообновляемый IPTV плейлист 2023 года

Бесплатный самообновляемый IPTV плейлист в формате M3U с эфирными каналами России, познавательными каналами, новостными, кино, радио и прочими. К плейлисту подключена программа EPG. Некоторые каналы дублированы различными вещательными адресами для адаптации.

⚠️ Внимание! Ссылки плейлистов взяты из открытых источников, поэтому адреса могут измениться и их работоспособность не проверяется очень часто. Если нужен стабильный плейлист со множеством каналов в хорошем качестве, рекомендуется выбрать плейлисты от IPTV провайдеров за символическую плату.





Ссылка на плейлист:

https://iptv-russia.org/list/iptv-playlist.m3u

⚠️ Внимание! Некоторые каналы могут вещать контент 18+.